Тюменец Шамсутдинов признал вину в массовом расстреле

Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в массовом расстреле сослуживцев в воинской части под Читой. Об этом сообщает Следственный комитет России. Один из адвокатов и отец стрелка заявили агентству о том, что Шамсутдинов своей вины в содеянном не отрицал изначально.

«Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено во 2-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — отметили в СК.

Один из адвокатов тюменского стрелка Равиль Тугушев пояснил агентству, что Шамсутдинов изначально не отрицал своей вины в содеянном. «Он не может отрицать очевидное. Шамсутдинов вину не отрицает. Тут вопрос квалификации, вопрос о том, при каких обстоятельствах это произошло», — заявил юрист в беседе с URA.RU. Отец тюменца Салим Шамсутдинов подтвердил слова юриста. «Рамиль своей вины не отрицал изначально. Да и какой смысл отрицать, если получилось так, как получилось. Первое заседание суда будет 29 сентября. Туда поедет один из адвокатов, Тугушев», — пояснил он агентству.

Массовый расстрел военнослужащих в Забайкалье произошел 25 октября 2019 года. Тогда тюменский срочник после караула напал на сослуживцев с автоматом. В результате, восемь человек погибли на месте, двое — получили тяжелые ранения. Дело тюменского стрелка будет рассмотрит суд присяжных.