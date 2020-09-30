Как минимум одна из фракций заксобрания может полностью поменять свой состав Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Фракция «Справедливой России» в свердловском заксобрании по итогам выборов 2021 года может понести серьезные потери. Как уточняют собеседники URA.RU в областном парламенте, большинство из нынешних представителей партии в областном парламенте могут не попасть в следующий созыв.

В частности, глава фракции Андрей Жуковский возглавляет АО «Омскэлектро» и почти не появляется в Екатеринбурге. Следовательно, делают вывод инсайдеры, он вряд ли примет участие в выборах. «Перспективы Егора Шаламовских и Александра Юланова оценить сложно — оба получили мандаты по партсписку после сложения полномочий справороссами Евгением Лобовым и Арменом Карапетяном», — рассуждают инсайдеры.

Несомненное переизбрание сулят только члену совета директоров «РСГ-Академическое» Виктору Маслакову, но он, по слухам, может выдвинуться от «Единой России». При этом, напомнили собеседники в заксобрании, в Свердловской области рассматривается возможность увеличения представительства одномандатных округов до 75% состава заксобрания, а в подавляющем большинстве округов первенство держат единороссы.

Лидер регионального отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов заявил URA.RU, что состав фракции в следующем созыве действительно будет обновлен. «Я пришел на готовую ситуацию, образовавшуюся после исхода из Свердловской области [нынешнего омского губернатора] Александра Буркова и его команды. Могу сказать, что в перспективе новая конфигурация будет не только в заксобрании, но и в Екатеринбургской гордуме», — прокомментировал Андрей Кузнецов. Он заявил, что партия будет противостоять увеличению количеству одномандатных округов, поскольку это ослабляет влияние политических объединений, предоставляя свободу административному ресурсу. Как писало URA.RU, политический вице-губернатор Сергей Бидонько предсказал ротацию состава ЗС в 2021 году на 15-20%.