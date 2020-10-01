01 октября 2020

Евросоюз согласовал введение санкций против Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Санкции введут «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека» Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Саммит Евросоюза согласовал введение санкций в отношении представителей руководства Беларуси. Об этом заявили в делегации одной из европейских стран.

«Да, лидеры согласовали санкции», — цитирует члена делегации ТАСС. Отмечается, что санкции будут введены со 2 октября в отношении 40 представителей руководства страны. Причина — в «фальсификации выборов и нарушении прав человека в стране». При этом президент Беларуси Александр Лукашенко пока не включен в «черный список» ЕС.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после экстренного саммита сообщил, что Евросоюз введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии и фальсификацию на президентских выборах. Мишель указал, что страны ЕС готовы сопровождать мирный переход власти в республике по демократическим нормам, передает VSE42.ru. Президент России Владимир Путин заявил, что выборы в Белоруссии состоялись и у него есть основания сомневаться в честности тех, кто не согласен с результатами голосования, передает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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