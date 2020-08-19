Евросоюз введет санкции против Беларуси

Против должностных лиц Белоруссии введут санкции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Евросоюз введен санкции против ответственных за насилие в Белоруссии и фальсификацию на выборах президента республики. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель после экстренного саммита.

«Организация введет санкции против значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах», — цитирует РИА «Новости» главу Евросовета. Кроме того, Мишель отметил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии. Ранее глава Европарламента Давид Сассоли отметил, что эти санкции могут включать замораживание активов тех, кто злоупотребляет своей властью и нарушает основные свободы, пишет RNS .

Вместе с тем, по словам президента Литвы Гитанаса Науседа, лидеры стран — членов ЕС считают необходимым проведение в Белоруссии новых президентских выборов. «Все признали, что итоги выборов были фальсифицированы. Они были несвободными и не могут быть признаны», — цитирует его ТАСС.

Также глава Евросовета Шарль Мишель призвал Минск найти мирный выход из кризиса. С похожим заявлением после саммита выступила канцлер Германии Ангела Меркель, которая отметила, что Белоруссия «должна самостоятельно найти свой путь».

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