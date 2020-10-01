Жительнице ЯНАО грозит пять лет колонии за обман мэрии

Женщина получила грант на покупку автоподъемника на станцию техобслуживания Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Предпринимательница из Лабытнанги (ЯНАО) растратила сотни тысяч рублей, полученных из бюджета города на развитие бизнеса, и отчиталась подложными документами, сообщает окружная прокуратура. За растрату целевого гранта и обман женщине грозит до пяти лет колонии.

«Обвиняемая растратила вверенные ей денежные средства на личные нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью по реализации бизнес-проекта, — говорится в сообщении надзорного органа. — Осознавая последствия и желая скрыть факт растраты, предприниматель составила фиктивные документы о целевом использовании денежных средств, которые она предоставила в администрацию». На 300 тысяч рублей, полученных на развития бизнеса, женщина должна была приобрести автоподъемник на принадлежащую ей станцию техобслуживания.

В настоящее время предпринимательница обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере). За данное преступление женщине грозит до пяти лет лишения свободы.