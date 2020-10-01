На Урале с политика требуют алименты за внебрачного сына

Вячеслав Брозовский заявляет, что всегда заботился о своих детях, но шантаж не пройдет Фото: со страницы Вячеслава Брозовского в Facebook

Свердловский бизнесмен и политик, бывший мэр Березовского Вячеслав Брозовский публично извинился за «ошибки молодости» в связи с судебной тяжбой с одной из своих бывших возлюбленных. Жительница Березовского по имени Юлия потребовала через суд установить отцовство и взыскать алименты с Брозовского, заявляя, что он является отцом ее 16-летнего сына.

«Я хотел бы извиниться перед своей супругой и детьми за свои ошибки молодости и то, что они теперь вынуждены с этим жить, — написал Брозовской на своей странице в Facebook. — Свою версию историй из прошлого я не буду рассказывать, мне кажется, и так ребенку (а он уже подросток) хватит стресса от всей этой шумихи. Хочу сказать лишь одно: я всегда заботился и буду заботиться о своих детях, но шантаж и вымогательства — это худшее, что можно применить в переговорах со мной. Я человек публичный, и такой метод воздействия приносит мне, моей семье и компании серьезные репутационные риски. Осталось дождаться еще одной волны обвинений и лжи. Жаль, что детям достается от конфликтов родителей. Я никогда не шел на поводу у вымогателей и отвечал категоричным „нет“!»

Свой пост политик сопроводил фотографией на фоне яхты и скал, а также эпиграфом — цитатой Оскара Уайльда: «Никто не богат настолько, чтобы выкупить собственное прошлое».

По данным URA.RU, судебное заседание по тяжбе Брозовского с бывшей возлюбленной состоялось на этой неделе. Официально у Брозовского четверо несовершеннолетних детей, в пабликах появлялась информация об еще одном возможном его ребенке — дочери-инвалиде: об этом заявляла жительница Москвы, собиравшая средства на лечение девочки от онкозаболевания.