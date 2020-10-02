Таиланд изменил правила въезда для россиян

Власти страны снизили сумму страхового покрытия до минимальной Фото: Алена Полозова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Таиланда изменили стоимость оформления новой долгосрочной туристической визы. В частности, изменения коснулись суммы страхового покрытия.

«Требования к медицинскому страхованию для туристов, въезжающих в Таиланд по новой специальной туристической визе, упали до минимального уровня покрытия», — сообщает тайское агентство Phuket News. Согласно приведенной информации, страховка должна обеспечивать амбулаторное лечение на сумму от 40 тысяч бат (99 480 рублей) и стационарное лечение на сумму не менее 400 тысяч бат (994 802 рубля). Согласно предыдущим требованиям, сумма страхового покрытия для туристов, посещающих Таиланд, должна составлять как минимум 100 тысяч долларов.

Виза будет предоставляться только туристам из стран, которые минздрав Таиланда считает безопасными в плане распространения коронавируса. При подаче документов на новую визу туристы должны представить подтверждение оплаты отеля.