Предсказаны действия НАТО из-за войны в Карабахе

Действия НАТО в Карабахе могут обернуться новыми санкциями для России Фото: miliman/pickupimage.com

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

По просьбе Турции НАТО может выступить в качестве миротворца в карабахском конфликте. Это обернется новыми санкциями для России, рассказал URA.RU старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«Турция вполне может потребовать, чтобы союзники по НАТО определились с позицией в конфликте и активнее вмешивались. В НАТО могут воспользоваться обострением, чтобы получить доступ к активной миротворческой деятельности. Это не выгодно России», — объяснил Ярлыкапов.

В таком случае между Россией и странами НАТО возобновятся противоречия, предполагает эксперт. Он считает, что это приведет к новому обмену санкциями. Тем не менее, активного военного вмешательства войск НАТО в карабахскую войну не будет, заключил Ярлыкапов. По его мнению, альянс готов будет выступить только в качестве миротворца.

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Турция пообещала поддержать Азербайджан в конфликте. После начала эскалации погибли уже 157 человек, пишет ТАСС. Кроме того, под обстрел попала российская певица Юлия Чичерина, сообщает телеканал « Царьград ».