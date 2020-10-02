Предсказаны действия НАТО из-за войны в Карабахе

По просьбе Турции НАТО может выступить в качестве миротворца в карабахском конфликте. Это обернется новыми санкциями для России, рассказал URA.RU старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.
«Турция вполне может потребовать, чтобы союзники по НАТО определились с позицией в конфликте и активнее вмешивались. В НАТО могут воспользоваться обострением, чтобы получить доступ к активной миротворческой деятельности. Это не выгодно России», — объяснил Ярлыкапов.
В таком случае между Россией и странами НАТО возобновятся противоречия, предполагает эксперт. Он считает, что это приведет к новому обмену санкциями. Тем не менее, активного военного вмешательства войск НАТО в карабахскую войну не будет, заключил Ярлыкапов. По его мнению, альянс готов будет выступить только в качестве миротворца.
Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Турция пообещала поддержать Азербайджан в конфликте. После начала эскалации погибли уже 157 человек, пишет ТАСС. Кроме того, под обстрел попала российская певица Юлия Чичерина, сообщает телеканал «
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