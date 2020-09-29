Турция поддержит Азербайджан на поле боя

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Турция готова поддержать Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя. Такое заявление сделал глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

«Мы готовы поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя», — цитирует его Анатолийское агентство. Он подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе может решиться только в том случае, когда «Армения выйдет с территории Азербайджана».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Обстрелу подверглись населенные пункты и места дислокации военных с обеих сторон. Армения, Азербайджан и непризнанный Нагорный Карабах объявили о военном положении, пишет «Газета Кемерова». В Минобороны Нагорного Карабаха сообщили, что за два дня эскалации погибли 84 военных республики, передает «Царьград». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал покончить с оккупацией Нагорного Карабаха, отметив, что Анкара поддерживает Баку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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