Пассажиры, ехавшие с водителем ВАЗ, скрылись Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижнем Тагиле водитель на ВАЗ-1500 устроил аварию с тремя автомобилями и сбил пешеходов. По предварительным данным, автолюбитель, сидевший за рулем отечественной машины, был пьян, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Авария случилась утром 3 октября на перекрестке улиц Победы и Пархоменко. ВАЗ выехал на перекресток на красный свет, врезался в Daewoo Nexia, а затем в со Skoda Rapid. «После столкновения отечественный автомобиль снес ограждение, выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов, а также на припаркованную машину „Газель“», — добавили в прокуратуре.

В результате были госпитализированы шесть человек: четыре пешехода, водитель автомобиля ВАЗ, а также пассажир Daewoo. Кроме водителя в ВАЗ находились двое пассажиров, они скрылись с места происшествия, отметили в силовом ведомстве: «Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия».