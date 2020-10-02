02 октября 2020

На Урале водитель устроил массовое ДТП. В больнице оказались шесть человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Пассажиры, ехавшие с водителем ВАЗ, скрылись Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижнем Тагиле водитель на ВАЗ-1500 устроил аварию с тремя автомобилями и сбил пешеходов. По предварительным данным, автолюбитель, сидевший за рулем отечественной машины, был пьян, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Авария случилась утром 3 октября на перекрестке улиц Победы и Пархоменко. ВАЗ выехал на перекресток на красный свет, врезался в Daewoo Nexia, а затем в со Skoda Rapid. «После столкновения отечественный автомобиль снес ограждение, выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов, а также на припаркованную машину „Газель“», — добавили в прокуратуре.

В результате были госпитализированы шесть человек: четыре пешехода, водитель автомобиля ВАЗ, а также пассажир Daewoo. Кроме водителя в ВАЗ находились двое пассажиров, они скрылись с места происшествия, отметили в силовом ведомстве: «Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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