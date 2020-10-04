04 октября 2020
03 октября 2020
02 октября 2020

За курганскими врачами установят слежку

© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшеры. Клипарт. Курган, медики, фельдшер на вызове, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи, фельдшеры, вызов врача
В регионе будут следить за машинами скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за машинами скорой помощи будут следить в онлайн-режиме, что поможет сэкономить время. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Единую диспетчерскую службу скорой помощи оснастят специальной мультимедийной панелью, с помощью которой в режиме online можно будет отслеживать передвижение всех санитарных автомобилей», — рассказали в пресс-службе. Данная служба работает на базе Курганской больницы скорой помощи. Она принимает вызовы со всего региона и координирует работу выездных бригад.

В пресс-службе объяснили, что нововведение поможет найти машину, которая максимально близко находится к пациенту, что поможет сэкономить время. «Новое оборудование позволит проводить планерки с работниками скорой прямо из диспетчерского пункта», — объяснила заместитель главного врача Курганской БСМП Светлана Гаптарь. Она добавила, что с оборудованием специалисты уже знакомы.

Всего в оперативном отделе работает 11 фельдшеров по приему вызовов. Новое оборудование приобрели за миллион рублей в рамках национального проекта «Здравоохранения».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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