За курганскими врачами установят слежку

В Курганской области за машинами скорой помощи будут следить в онлайн-режиме, что поможет сэкономить время. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
«Единую диспетчерскую службу скорой помощи оснастят специальной мультимедийной панелью, с помощью которой в режиме online можно будет отслеживать передвижение всех санитарных автомобилей», — рассказали в пресс-службе. Данная служба работает на базе Курганской больницы скорой помощи. Она принимает вызовы со всего региона и координирует работу выездных бригад.
В пресс-службе объяснили, что нововведение поможет найти машину, которая максимально близко находится к пациенту, что поможет сэкономить время. «Новое оборудование позволит проводить планерки с работниками скорой прямо из диспетчерского пункта», — объяснила заместитель главного врача Курганской БСМП Светлана Гаптарь. Она добавила, что с оборудованием специалисты уже знакомы.
Всего в оперативном отделе работает 11 фельдшеров по приему вызовов. Новое оборудование приобрели за миллион рублей в рамках национального проекта «Здравоохранения».
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