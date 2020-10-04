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01 октября 2020

В Тюмени число заболевших COVID-19 приблизилось к июльскому пику

© Служба новостей «URA.RU»
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Тридцать третий день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уныние, грязный город, прохожий в маске, городское благоустройство
За последний день в регионе коронавирусом заразилось 97 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области коронавирус был обнаружен у 97 человек. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. При этом еще неделей ранее было подтверждено 74 случая инфицирования. Таким образом, общий прирост составил 23 жителей региона. Максимальное число заболевших зарегистрировали в середине июля (112 человек).

«Тюменская область — 97 [подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки]», указано в сообщении оперштаба. Новых смертей не зарегистрировано. За все время пандемии COVID-19 был обнаружен у 9955 жителей области. При этом общее число выздоровевших составило 7725 человек (11 за все время). Разрыв между зараженными и выписанными из больниц продолжает увеличиваться (22,4% на данный момент).

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области первую партию вакцины от коронавируса получат сотрудники медучреждений и преподаватели. Массовую вакцинацию планируется начать в конце 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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