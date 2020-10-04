В Тюмени число заболевших COVID-19 приблизилось к июльскому пику

За последний день в регионе коронавирусом заразилось 97 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области коронавирус был обнаружен у 97 человек. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. При этом еще неделей ранее было подтверждено 74 случая инфицирования. Таким образом, общий прирост составил 23 жителей региона. Максимальное число заболевших зарегистрировали в середине июля (112 человек).

«Тюменская область — 97 [подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки]», указано в сообщении оперштаба. Новых смертей не зарегистрировано. За все время пандемии COVID-19 был обнаружен у 9955 жителей области. При этом общее число выздоровевших составило 7725 человек (11 за все время). Разрыв между зараженными и выписанными из больниц продолжает увеличиваться (22,4% на данный момент).

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области первую партию вакцины от коронавируса получат сотрудники медучреждений и преподаватели. Массовую вакцинацию планируется начать в конце 2020 года.