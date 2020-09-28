Тюменцы узнали, кого привьют от коронавируса раньше всех

В первую очередь вакцину получат медработники и учителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Массовой вакцинации от коронавируса в Тюменской области стоит ждать не раньше конца 2020 года. Об этом рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. По ее словам, в первую очередь прививку получат только работники профессий, попадающих в группы риска.

«Мы уже получили первую партию препарата от COVID-19 и приступили к вакцинации. На данный момент мы прививаем медработников и сотрудников сферы образования. Из-за того, что в необходимом объеме препарата нет, массовая прививка планируется только в конце года», — сообщила Кузнечевских.

В администрации также добавили, что, поскольку вакцина требует особых условий содержания, приобрести ее в аптеках не получиться. Препарат будет храниться исключительно в медицинских учреждениях.

Ранее URA.RU писало о том, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 12 октября. Кроме того, в регионе вновь вводятся ограничения для людей, которые возвращаются из заграничных поездок.