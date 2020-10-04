04 октября 2020
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Мэр Перми временно передал власть

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , дашкевич анатолий
Анатолий Дашкевич возглавил администрацию Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Исполняющим обязанности главы Перми назначен замглавы администрации города Анатолий Дашкевич. Об этом URA.RU сообщила начальник информационно-аналитического управления мэрии Наталья Шушпанова. Она уточнила, что глава Перми Дмитрий Самойлов с 5 октября ушел в отпуск.

«Дмитрий Самойлов назначил своего зама Анатолия Дашкевича исполнять обязанности главы администрации города. Сам он с 5 по 16 октября находится в плановом отпуске», — пояснила Шушпанова.

Дашкевич возглавляет в администрации города департамента дорог и благоустройства. На время отсутствия Самойлова ему поставлена задача завершить ремонт дорожных объектов, которые стоят на контроле, и обеспечить готовность к зимнему содержанию города.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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