Мэр Перми временно передал власть

Анатолий Дашкевич возглавил администрацию Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Исполняющим обязанности главы Перми назначен замглавы администрации города Анатолий Дашкевич. Об этом URA.RU сообщила начальник информационно-аналитического управления мэрии Наталья Шушпанова. Она уточнила, что глава Перми Дмитрий Самойлов с 5 октября ушел в отпуск.

«Дмитрий Самойлов назначил своего зама Анатолия Дашкевича исполнять обязанности главы администрации города. Сам он с 5 по 16 октября находится в плановом отпуске», — пояснила Шушпанова.

Дашкевич возглавляет в администрации города департамента дорог и благоустройства. На время отсутствия Самойлова ему поставлена задача завершить ремонт дорожных объектов, которые стоят на контроле, и обеспечить готовность к зимнему содержанию города.