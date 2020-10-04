Бывшему челябинскому вице-мэру не дали подметать улицу

Бывшему вице-мэру Челябинска не заменили наказание исправительными работами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спасти челябинских дольщиков «Гринфлайта»

Генеральному директору ООО «Гринфлайт» Сергею Мануйлову, бывшему вице-мэру Челябинска, окончательно отказали в замене неотбытой части наказания исправительными работами, к которым, в числе прочего, относится уборка улиц. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Вышестоящий суд (Свердловский областной) согласился с позицией прокурора и отказал осужденному генеральному директору ООО „Гринфлайт“ в замене наказания. Ранее Калининский районный суд Челябинска заменил неотбытую часть наказания исправительными работами. Апелляционным постановлением Свердловского областного суда представление прокуратуры Челябинской области удовлетворено, судебное решение районного суда было отменено», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Мануйлов продолжит отбывать наказание в колонии общего режима до марта 2021 года. Он был приговорен в 2018 году к 2.5 годам лишения свободы по делу об обманутых дольщиках «Академ риверсайд».