05 октября 2020
04 октября 2020

Депутатам челябинского заксобрания раздадут денежные должности

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, мякуш владимир, текслер алексей
Алексей Текслер и Владимир Мякуш продолжают консультации по должностям и персоналиям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

На первой сессии законодательного собрания Челябинской области нового созыва между депутатами распределят порядка 15 должностей, обладатели которых будут получать заработную плату. Об этом сообщили URA.RU источники в областном парламенте и резиденции губернатора.

«Заседание назначено на 8 октября. Вопрос стоит последним, 26-м, в повестке. Докладывать по нему будет спикер Владимир Мякуш», — рассказал собеседник URA.RU. По словам инсайдера, помимо самого Мякуша работать на освобожденной основе будут также его первый заместитель Александр Лазарев и вице-спикер Олег Голиков. Единоросс Анатолий Брагин, лидер регионального отделения «Зеленой альтернативы» Михаил Махов и справедливоросс Василий Швецов будут работать на постоянной основе как главы комитетов.

«Из рядовых народных избранников могут рассчитывать на зарплату единороссы Александр Мотовилов, Владимир Перезолов и коммунист Игорь Егоров. Интересно обстоит дело с Константином Куркиным, который обычно перечисляет свою зарплату на содержание обкома КПР», — рассказал также инсайдер.

«Пока о том, кто из депутатов будет работать на освобожденной основе, продолжаются консультации», — заявил URA.RU председатель ЗСО Мякуш. «Этот вопрос будет решаться с участием губернатора Алексея Текслера. Также обсуждается число „зарплатных“ должностей. Скорее всего, оно останется прежним — 15 ставок», — добавил также источник URA.RU в резиденции главы региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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