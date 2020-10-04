Свердловский следователь на золотом «Лексусе» проиграл суд чести

Суд поставил точку в конфликте следователя Халилова (слева) и обычного екатеринбуржца Истомина (справа) Коллаж: URA.RU

Екатеринбуржец Антон Истомин, подравшийся на АЗС с замначальника Следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга Артемом Халиловым, оправдан в суде. Об этом URA.RU сообщил адвокат Сергей Колосовский. Парня обвиняли в угрозе убийством — прокуратура просило для него 180 часов обязательных работ.

«Оправдательный приговор случился потому, что следственный комитет не представил никаких доказательств вины Истомина, кроме слов Халилова, а к ним суд отнесся критически, — заявила URA.RU Елена Афанасьева, адвокат обвиняемого. — Что касается ножа в руках Истомина — он в сложенном виде не образует состава преступления».

«Просто в Свердловской области правосудие существует, — заявил в свою очередь руководитель адвокатской конторы „Магнат“, защищавшей Истомина, Сергей Колосовский. — Я много езжу по регионам и вижу разницу: в нашем регионе качество работы судов реально выше, как и количество оправдательных приговоров».

Судебное разбирательство велось из-за конфликта на АЗС между Антоном Истоминым и замначальника следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артемом Халиловым. Истомин утверждал, что следователь пытался пролезть без очереди к насосу для подкачки шин, и когда они повздорили, Халилов схватил его за горло и начал душить.

Следователь же, в свою очередь, утверждал, что Истомин в ходе конфликта достал нож и угрожал ему (это видно и на записи с камеры наблюдения). После этого, по словам Истомина, следователь пообещал, что сломает ему жизнь и посадит. В итоге СКР возбудил уголовное дело по статье 119 УК РФ — «угроза убийством». В защиту Истомина выступило много людей, в том числе олимпийский чемпион Егор Мехонцев.