Пожилой жительнице ЯНАО с коронавирусом отказали в госпитализации

Женщину-диабетика с коронавирусом и гипертонией отправили домой из приемного отделения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пенсионерку из Надыма (ЯНАО), страдающую диабетом и гипертонией, отказались госпитализировать, несмотря на подтвердившийся у нее коронавирус и ухудшение состояния. Об этом сама 63-летняя жительница Ямала, не указавшая своего имени, написала в местных группах социальной сети «ВКонтакте».

По сообщению женщины, она несколько дней пыталась получить помощь, но даже когда у нее не подтвердился COVID, врачи отказали ей в госпитализации. «Снимок показал, что в легких чисто, — написала пенсионерка. — Просила, умоляла, положить в больницу, дома одной очень страшно и плохо».

Пока делали снимок, рассказывает заболевшая, ей было очень плохо, она не могла сидеть, только лежала. Тем не менее, из приемной ее буквально вытолкали, отправив домой с температурой почти 39 градусов С.

В комментариях подписчики указали, что случай подобного обращения в Надыме не единичный. Врачи на вызовы якобы не приезжают, дозвониться до медучреждений также практически невозможно

В окружном депздраве пообещали выяснить подробности ситуации, после чего подготовить комментарий. В социальной сети представители ведомства предложили гражданам не оставлять информацию анонимно, а сообщать о каждом конкретном случае в личных сообщениях.

Между тем, в ЯНАО на фоне нового всплеска коронавируса развернут ранее закрытые инфекционные госпитали. По данным окружных властей, в настоящее время загруженность инфекционных медучреждений достигает 90%.