В ЯНАО экстренно возвращают госпитали для лечения коронавируса

Койки для COVID-пациентов разворачивают по всему Ямалу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО на фоне нового всплеска коронавируса развернут ранее закрытые инфекционные госпитали. Такое решение принял окружной оперативный штаб, сообщила его руководитель Татьяна Бучкова. Сейчас, по данным властей, COVID-госпитали на Ямале заняты на 90%.

«Мы приняли решение точечно, по мере необходимости разворачивать ранее закрытые мощности, созданные в пиковые периоды. <…> Всего в округе сейчас занято 579 коек из готовых 664. В первую волну мы разворачивали почти 1600», — рассказала Бучкова. По ее словам, новые места для пациентов готовятся в Новом Уренгое, Ноябрьске, Тазовском, Надыме и Лабытнанги.

В частности, в Новом Уренгое госпиталь развернут на базе местного Газохимического комплекса, который входит в структуру «Газпрома». Мэр Андрей Воронов объяснил это решение тем, что власти газовой столицы должны быть готовы «к любым событиям». «Сейчас действуем, учитывая опыт работы в пиковый период в мае—июне», — добавил Воронов.

Инфекционные госпитали в ЯНАО начали закрывать с конца августа, когда темпы заражения в регионе пошли на спад. В частности, в сентябре был свернут госпиталь на базе СПИД-центра в Ноябрьске — в тот момент, когда в городе начались вспышки заболеваний. Кроме того, в округе задерживается сдача двух госпиталей в Салехарде и Новом Уренгое, которые власти планировали достроить к октябрю.

На сегодняшний день в ЯНАО подтверждено 16 089 случаев инфекции. Округ занимает первое место в России по заболеваемости коронавирусом. Ранее на Ямале продлили карантин до 1 ноября. Как заявляют представители власти, система здравоохранения ЯНАО готова ко второй волне коронавируса.