В Псковской области 13 школьников потеряли сознание на линейке. Названы версии произошедшего

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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, 1 класс, первоклассники, цветы, 1 сентября, младшие школьники
Детям стало плохо во время торжественной линейки (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Великих Луках (Псковская область) медики госпитализировали 13 школьников, которые упали в обморок во время торжественной линейки в школе №7. Точная причина инцидента пока неизвестна.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста», — заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов для официального Telegram-канал региона. По данным регионального комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Портал «Подъем» уточняет, школьников доставили в отделение гастроэнтерологии и аллергологии. Двое несовершеннолетних находятся в реанимации.

Позже в пресс-службе администрации региона уточнили, что на линейке сознание потеряли только трое школьников, еще десять пожаловались на плохое самочувствие. Предварительный диагноз учеников — отравление. Однако директор школы Наталья Демиховская предположила, что причиной стал тепловой удар — в Великих Луках +18 градусов. Обстоятельства инцидента выясняют прокуратура и Следственный комитет. Ситуацию взял на контроль губернатор Михаил Ведерников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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