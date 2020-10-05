В Великих Луках (Псковская область) медики госпитализировали 13 школьников, которые упали в обморок во время торжественной линейки в школе №7. Точная причина инцидента пока неизвестна.
«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста», — заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов для официального Telegram-канал региона. По данным регионального комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Портал «Подъем» уточняет, школьников доставили в отделение гастроэнтерологии и аллергологии. Двое несовершеннолетних находятся в реанимации.
Позже в пресс-службе администрации региона уточнили, что на линейке сознание потеряли только трое школьников, еще десять пожаловались на плохое самочувствие. Предварительный диагноз учеников — отравление. Однако директор школы Наталья Демиховская предположила, что причиной стал тепловой удар — в Великих Луках +18 градусов. Обстоятельства инцидента выясняют прокуратура и Следственный комитет. Ситуацию взял на контроль губернатор Михаил Ведерников.
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