В Нижнем Тагиле кончились места для больных коронавирусом. Их возят за 180 километров

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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, приемное отделение, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, врач, скорая помошь, медики, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
В Нижнем Тагиле некуда размещать пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Нижнем Тагиле переполнены больницы, заболевших коронавирусом перевозят за 180 км в Сысерть. Эту информацию подтвердил главврач горбольницы №1 Олег Николаев.

«С субботы мы перенаправляем пациентов в сысертскую больницу, так как места в „Руше“ (санаторий, где находятся больные — прим. ред.) и инфекционной больнице были заняты», — уточнил главврач. Он добавил, что транспортировке подлежат пациенты, у которых стабильное состояние. «Понятно, что расстояние большое, люди должны перенести транспортировку. В то же время — чтобы не оставлять их без положенной медицинской помощи», — объяснил он условия. Также Олег Николаев рассказал, что в санатории «Руш» для больных коронавирусом был открыт третий корпус, туда было переведено 52 человека. Также несколько человек перевели в инфекционную больницу.

По данным источников в медицинской среде, такая же напряженная обстановка в других городских округах. По их данным, рост числа заболевших наблюдается практически повсеместно.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Евгений Куйвашев ввел ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий из-за коронавируса, а также предложил отправить часть работников на удаленку. Заболеваемость в свердловской области растет на протяжении недели. По данным оперштаба, 5 октября в Свердловской области было зафиксировано 175 новых случаев, область оказалась на пятом месте среди российских регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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