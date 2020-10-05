В океане у побережья Камчатки обнаружены пятна неизвестного происхождения. Одно из них движется на юг полуострова — в сторону объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки». Об этом сообщили в «Гринпис».
«В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мертвых животных», — приведены на сайте организации слова руководитель климатического проекта «Гринпис» в России Василия Яблокова. По его словам, неизвестная жидкость находится не только на поверхности воды, но и на глубине.
Однако глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что снимки «Гринпис», на которых видны пятна на поверхности воды, не являются показательными, пишет РБК. По словам губернатора, на фото зафиксированы не нефтяные пятна, а впадение пресной воды в соленую.
Ранее на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. Власти региона рассматривают три версии возможного загрязнения воды Тихого океана: разлив токсичных веществ, водоросли, которые во время шторма вынесло на береговую линию или сейсмическая активность. При этом в Минприроды РФ заявили, что не считают происшествие катастрофой.
Подписывайтесь на URA.RU в