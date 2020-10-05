Ситуация на Камчатке, где из-за неизвестных пока веществ в воде начали гибнуть морские животные, не является катастрофой. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
«Для нас масштаба катастрофы нет, ни один человек не погиб, ни один человек не пострадал», — цитирует РИА «Новости» Кобылкина. Из-за контакта с водой восемь серферов получили ожог роговицы глаза, однако это, по мнению министра, «не такой сильный ожог» и лечится каплями.
Как отметил Кобылкин, маловероятно, что у катастрофы на Камчатке техногенные причины. По словам главы Минприроды, на тушах мертвых животных, которых удалось взять на анализ, не обнаружено превышения концентрации вредных веществ, указывающих на нефтеразлив.
Ранее на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. Врио министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова рассказала, что за медицинской помощью обратились и люди, которые посетили загрязненные берега. Власти региона рассматривают три версии возможного загрязнения воды Тихого океана: разлив токсичных веществ, водоросли, которые во время шторма вынесло на береговую линию или сейсмическая активность.
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