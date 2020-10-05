В России могут разрешить оформлять выплаты ОСАГО онлайн

Страховщиков обяжут принимать все документы на получение выплат онлайн Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российских страховщиков предложили обязать принимать все документы на получение выплат, в том числе ОСАГО, в электронном виде. Законопроект, разработанный депутатами «Единой России», уже получил одобрение в Минфине РФ.

«По действующему законодательству потерпевший должен лично или по почте предоставлять в страховую компанию все необходимые документы в бумажном виде», — передают «Известия» содержание пояснительной записки к законопроекту.

Авторы инициативы отметили, что сейчас существенное развитие получило заключение электронных договоров ОСАГО, КАСКО и других видов страхования. Однако по такому договору оформить выплату можно только в офисе страховщика. Зачастую пострадавшему приходится ехать за несколько сотен километров от места проживания. Депутаты подчеркнули, что нововведение позволит не только обеспечить оперативность рассмотрения страховых случаев, но и минимизировать возможные правонарушения в этой сфере. Изменения могут вступить в силу 1 января 2022 года. Для ОСАГО будет установлен двухлетний период для перехода на электронный документооборот.

Ранее в России резко выросло число жалоб на новую систему расчета полисов ОСАГО. Большинство жалоб связано с отсутствием возможности приобретения электронного полиса, навязыванием дополнительных услуг страховщиками и отказами в заключении договора без приобретения дополнительных услуг. Поправки в закон об ОСАГО вступили в силу в августе, напоминает агентство Nation News.