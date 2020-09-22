Россияне недовольны новой системой ОСАГО

В России резко выросло число жалоб на новую систему расчета полисов ОСАГО. Об это свидетельствует информация Банка России.
«Потребители жалуются не только на подорожание страховых полисов. Большинство жалоб связано с отсутствием возможности приобретения электронного полиса, навязыванием дополнительных услуг страховщиками и отказами в заключении договора без приобретения дополнительных услуг, а также некорректным определением коэффициента бонус-малус», — передают слова ЦБ «Ведомости».
При этом в самом Российском союзе автостраховщиеов (РСА) уточили, что рост жалоб считают несущественным. В союзе отметили, что АИС ОСАГО 2.0 — беспрецедентно масштабный и сложный проект, впервые запущенный на страховом рынке. Между тем статистика обращений к финансовому уполномоченному в сфере страхования также свидетельствует о том, что жалобы на ОСАГО составляют подавляющее большинство (91%) в общей структуре обращений. «Еще 8% занимают жалобы на иные виды страхования и 1% — на деятельность микрофинансовых организаций», — уточнил финансовый уполномоченный в сфере страхования Виктор Климов.
Поправки в закон об ОСАГО вступили в силу в августе, напоминает агентство Nation News. Теперь для определения тарифа в страховой компании могут учитывать дополнительные факторы для водителя. При этом ЦБ составил перечень критериев, которые страховщики использовать не смогут. Это дискриминирующие факторы, в частности, национальная, расовая и языковая принадлежность.
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