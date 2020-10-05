05 октября 2020

Тимати ответит Моргенштерну на унижение из-за клипа El Problema

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Второй день Международного Форума Добровольцев. Сочи, тимати, юнусов тимур
Тимати пообещал ответить Моргенштерну на пук в их совместном хитовом треке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рэпер Тимати ответит своему коллеге Моргенштерну и саундпродюссеру Славе Марлоу за то, что те подмешали в их совместный хит El Problema звук газов молодого музыканта. Как первый будет «мстить» за унижение пока не понятно.

«Они думают, что партия сыграна. Опрометчиво», — ответил Тимати Моргенштерну и Марлоу в своем Instagram. Певец улыбнулся, так и не уточнив, чем удивит подшутивших над ним коллег.

5 октября Моргенштерн и Слава Марлоу рассказали о главном секрете трека El Problema. Молодые люди добавили в бит композиции звук испускания газов рэпером. Ребята уверяют, что Тимати и его команда были не в курсе шалости, поскольку инструментал делали они.

«А я ведь даже и не мечтал, что когда-нибудь смогу пукнуть в бит Тимати. То есть, по сути, везде транслировали пердеж, и никто не догадался об этом», — отметил Марлоу в видео на YouTube.

Также музыканты рассказали, что Тимати нарушил договор о невмешательстве в музыку, которую они сделали для El Problema. Рэпер настоятельно потребовал, чтобы молодые люди добавили в композицию скрипку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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