Моргенштерн: Тимати нарушил условия при записи совместного трека

Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) нарушил условия при записи нового трека с рэпером Моргенштерн под названием El Problema. Об этом заявил сам Моргенштерн.
«Мы сделали инструментал и договаривались, что Тимур Ильдарович не имеет права в него вмешиваться — но он вмешался, попросил добавить скрипочку. Здесь уж мы никак не могли ему отказать — потому что он приехал с очень большими охранниками и было страшно», — рассказал Моргенштерн на youtube-канале своего экс-продюсера и рэп-исполнителя Славы Марлоу. Однако Моргенштерн отметил, что мелодия скрипки идеально вписалась в композицию.
Как напомнил Слава Марлоу, ранее он и Моргенштерн записывали ролик, в котором предлагали Тимати записать совместный трек. На видео было озвучено несколько условий: Тимати должен был сам приехать к Моргенштерну и Марлоу, способы раскрутки новой песни останутся в тайне, а также трек должен был выйти без правок в инструментале. Как заявили Моргенштерн и Марлоу, трек El Problema стал главным хитом в карьере Тимати.
В сентябре стало известно, что Моргенштерн прекращает сотрудничество со своим саунд-продюсером Славой Марлоу. Причиной такого решения стало желание продюсера реализовать себя как сольного артиста.
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