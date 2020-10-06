Прогноз астролога по заболеваемости коронавирусом совпал с прогнозом вирусолога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России появился прогноз развития пандемии коронавируса от астролога и телеведущей Василисы Володиной. Распространение болезни замедлит ретроградность Меркурия и Марса, но им мешает Луна, рассказала Володина.

«В районе 16 октября они должны немного замедлиться (темпы роста заболеваемости прим. ред.). А потом опять ускориться к 20 октября, после чего могут остаться довольно высокими еще долго», — цитирует астролога «Пятый канал». Володина отметила, что количество заболевших будет расти еще долго.

Астролог считает, что последствия пандемии будут ощущаться до 3,5 лет. Планетарные циклы еще не прошли от начала и до конца хотя бы по одному разу, поэтому пока сложно говорить о том, по каким из них живет COVID.

Прогноз астролога частично совпал с предположениями вирусолога Анатолия Альтштейна. Ученый считает, что рост заболеваемости побьет весенние рекорды. Плато по заражениям продержится как раз около месяца, говорит эксперт.