Астролог предсказала развитие пандемии коронавируса в РФ. Прогноз совпал с мнением вирусолога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Прогноз астролога по заболеваемости коронавирусом совпал с прогнозом вирусолога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России появился прогноз развития пандемии коронавируса от астролога и телеведущей Василисы Володиной. Распространение болезни замедлит ретроградность Меркурия и Марса, но им мешает Луна, рассказала Володина.

«В районе 16 октября они должны немного замедлиться (темпы роста заболеваемости прим. ред.). А потом опять ускориться к 20 октября, после чего могут остаться довольно высокими еще долго», — цитирует астролога «Пятый канал». Володина отметила, что количество заболевших будет расти еще долго.

Астролог считает, что последствия пандемии будут ощущаться до 3,5 лет. Планетарные циклы еще не прошли от начала и до конца хотя бы по одному разу, поэтому пока сложно говорить о том, по каким из них живет COVID.

Прогноз астролога частично совпал с предположениями вирусолога Анатолия Альтштейна. Ученый считает, что рост заболеваемости побьет весенние рекорды. Плато по заражениям продержится как раз около месяца, говорит эксперт.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...