Россия столкнется с небывалым ростом больных коронавирусом. Будет хуже, чем весной

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Прирост больных коронавирусом будет выше, чем весной Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новое плато по коронавирусу в России будет с более высоким уровнем заболеваемости, чем весной. Об этом заявил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и (продлится) не меньше месяца», — заявил Альтштейн в разговоре с РИА «Новости». Эксперт подчеркнул, что плато по больным коронавирусом продлится примерно месяц.

В ближайшее время можно ожидать прирост количества больных. При этом число новых зараженных в сутки будет превышать весенние значения, предположил Альтштейн.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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