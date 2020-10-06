Новое плато по коронавирусу в России будет с более высоким уровнем заболеваемости, чем весной. Об этом заявил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
«Мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и (продлится) не меньше месяца», — заявил Альтштейн в разговоре с РИА «Новости». Эксперт подчеркнул, что плато по больным коронавирусом продлится примерно месяц.
В ближайшее время можно ожидать прирост количества больных. При этом число новых зараженных в сутки будет превышать весенние значения, предположил Альтштейн.
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