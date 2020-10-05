Новый свердловский мэр начнет работу с кадрового конфликта

Артемовский городской суд восстановил в должности бывшего вице-мэра по социальным вопросам Кирилла Говорухина. Соответствующая информация опубликована в судебной картотеке. Восстановленный чиновник обещает стать одной из проблем будущего мэра, которого в октябре выберет гордума.
Кирилл Говорухин устроился на пост замглавы в феврале 2020 года, но уже 6 апреля был уволен экс-мэром Андреем Самочерновым. Источник URA.RU в муниципалитете пояснил, что поводом стал конфликт между двумя чиновниками. «На заседании думы Говорухин публично выступил с критикой в адрес своего непосредственного руководителя. Выяснилось, что закон о муниципальной службе накладывает ограничения на такого рода высказывания. Собрали комиссию, которая постановила, что замглавы закон нарушил, и его уволили», — рассказал собеседник агентства.
Уволенный чиновник обратился в суд, который через полгода тяжбы принял решение в его пользу. 6 октября у Говорухина первый рабочий день. В мэрии чиновника характеризуют как конфликтного человека. «Он постоянно грозит всем судом, разговаривает на повышенных тонах», — рассказали в муниципалитете. Срочный трудовой контракт Говорухина истечет в феврале 2021 года, следовательно, новому мэру предстоит как минимум несколько месяцев с ним работать.
Впрочем, у самого Говорухин есть шансы стать градоначальником — он заявился на участие в конкурсе по избранию мэра. 6 октября комиссия допустила до второго этапа конкурса всех шестерых заявившихся кандидатов: Кирилла Говорухина, Андрея Шуклина, Александра Соловьева, Юрия Колпакова, Татьяну Позняк, Константина Трофимова. Второй этап состоится 15 октября.
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