Горожане назвали небезопасными старые качели советских времен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Перми потребовали запретить советские качели после смерти ребенка, который сделал на них «солнышко». Трагедия произошла в Мотовилихинском районе еще 25 сентября, все это время за жизнь 9-летнего ребенка боролись врачи, но спасти его не удалось.

В соцсетях горожане высказали мнение, что трагедии можно было избежать. По мнению пермяков, старые качели необходимо было заменить, либо поставить на них специальный блокиратор. «На современных качелях стоят блокировки, так что виновата управляйка (управляющая компания -прим. ред.) или тот, кто заведует детской площадкой, поскольку не заменил качели», — считает Александр Болотов.

Пермячка Татьяна Знаменская отметила, что «качели — это аттракцион, соответственно, должны быть сертифицированы». С ней согласилась Оксана Асауленко, отметившая, что детские площадки должны быть безопасны. «Мне кажется, такие качели уже давно запрещены. Это старые, видимо. Ребенок может искать экстрим, это понятно, но задача — минимизировать эти риски», — написала Асауленко.

В то же время ряд горожан назвали случившееся трагической случайностью. Пермяк Александр Беккер написал, что в детстве делал качели своими руками из подручных материалов, но даже на них «до смерти никто не убился». Ирина Шилова заметила, что «мир полон опасных для жизни предметов, но нельзя запретить лестницы, потому что кто-то упал и умер». Согласно открытым данным, обслуживанием придомовой площадки, где произошел трагический инцидент, занимается ООО «Мастер Пермского края». Телефон, управляющей компании, указанный в картотеке СБИС, оказался недоступным.

Сейчас по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), указано на сайте СКР по Пермскому краю. «Проведен осмотр места происшествия, опрошены жильцы дома и родители ребенка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба ведомства.