Путин поручил создать «Фонд защиты детей»

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
В России создадут новый фонд по указу Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России появится «Фонд защиты детей». Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

«Постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации „Фонд защиты детей“», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Фонд был создан, чтобы объединить усилия государства и общества для защиты детей, а также обеспечить подходящие условия для их воспитания и развития.

Начиная с текущего года правительство должно выделять субсидии фонду и гарантировать финансовое обеспечение мероприятий. Его учредителем выступит Министерство просвещения РФ.

Уполномоченный при президенте РФ правам ребенка Анна Кузнецова отметила негативную тенденцию роста количества преступлений против детей и призвала усилить меры для их предотвращения, пишет «РАПСИ». По ее словам, с 2017 по 2019 год число преступлений в отношении несовершеннолетних увеличилось на 8,6%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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