Путин поручил создать «Фонд защиты детей»

В России появится «Фонд защиты детей». Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
«Постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации „Фонд защиты детей“», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Фонд был создан, чтобы объединить усилия государства и общества для защиты детей, а также обеспечить подходящие условия для их воспитания и развития.
Начиная с текущего года правительство должно выделять субсидии фонду и гарантировать финансовое обеспечение мероприятий. Его учредителем выступит Министерство просвещения РФ.
Уполномоченный при президенте РФ правам ребенка Анна Кузнецова отметила негативную тенденцию роста количества преступлений против детей и призвала усилить меры для их предотвращения, пишет «
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