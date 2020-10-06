Стало известно, как Путин отпразднует свой день рождения

В свой день рождения президент РФ Владимир Путин встретится с близкими только в конце дня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
Как отметил представитель Кремля, Путин по-разному встречает свой день рождения. «Завтра у него первая половина дня — больше десятка телефонных разговоров, добавьте к этому внутренние текущие дела, а остаток дня — друзья, родные и близкие», — рассказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин празднует день рождения 7 октября. В этом году ему исполняется 68 лет. Свой прошлый день рождения российский лидер отметил в кругу близких. Также ему поступали десятки звонков от глав других государств.
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