Причина роста заболеваемости коронавирусом в Москве — массовое несоблюдение масочного режима. Пока в столице хватает больничных коек для госпитализации пациентов, но чтобы не допустить дефицит, власти намерены развернуть дополнительные временные медцентры. Одним из таких может стать торговый центр «Москва», сообщила заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.
«На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы медицинских мощностей. Но давайте будет откровенны: коек всегда конечное количество. И сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придет конец», — сказала Ракова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».
Сейчас, по ее словам, для пациентов с коронавирусом уже разворачиваются два временных медицинских центра — в Крылатском и в Сокольниках. В резерве есть еще два, которые при необходимости будут расконсервированы — ТЦ «Москва» и центр на ВДНХ. В качестве причин роста заболеваемости чиновница назвала два фактора. Первый — возвращение в столицу людей после долгой весенней изоляции и отпусков. Второй — «тотальное несоблюдение масочного режима» и несоблюдение социальной дистанции.
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