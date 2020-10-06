Умер основатель рок-группы Van Halen

Американский гитарист, основатель рок-группы Van Halen Эдвард ван Хален скончался в Калифорнии в возрасте 65 лет. Об этом на своей странице в Twitter сообщил сын музыканта.
«Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком», — говорится в сообщении. Больше десяти лет назад у него был диагностирован рак горла. Состояние здоровья гитариста резко ухудшилось в конце прошлой недели. Музыкант, по данным издания TMZ, умер в клинике в городе Санта-Моника (штат Калифорния).
Эдвард ван Хален обладал особой техникой игры — тэппингом. Группу Van Halen, как напоминает RT, он основал вместе со своим братом Алексом в 1972 году. На пике карьеры он входил в первую десятку величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone, а в 2007-м попал в Зал славы рок-н-ролла.
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