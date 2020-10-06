Россияне получат лекарства от коронавируса по самым низким ценам

Федеральная антимонопольная служба будет устанавливать предельную цену на препараты от коронавируса, причем для россиян стоимость будет самой низкой в рамках референтных стран. ОБ этом журналистам рассказал глава ведомства Игорь Артемьев.
«В России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Поэтому если кто-то хочет 12 тысяч [рублей], а это лекарство будет на рынке, условно Польши или Казахстана, стоить 20 рублей, то [и в России] оно будет стоит 20 рублей», — приводит ТАСС слова Артемьева.
Он добавил, что ведомство будет использовать метод сравнительных характеристик, поскольку аналогичные лекарства производятся и в других странах. ФАС, по его словам, не допустит, чтобы препарат, который продается в «Польше или Казахстане за условные 20 или 1000 рублей» в РФ стоит 12 тысяч.
Ранее, как напоминает RT, генеральный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев заявил, что рекомендованная розничная цена препарата от COVID-19 «Арепливир» составит 12 320 рублей. ФАС направила запросы фармпроизводителям по поводу обоснованности цены на препарат.
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