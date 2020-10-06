06 октября 2020

Россияне получат лекарства от коронавируса по самым низким ценам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему заболевания. Екатеринбург, таблетки, лекарство, лекарства, медицинские препараты, медпрепараты
ФАС будет устанавливать предельную цену на лекарства от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Федеральная антимонопольная служба будет устанавливать предельную цену на препараты от коронавируса, причем для россиян стоимость будет самой низкой в рамках референтных стран. ОБ этом журналистам рассказал глава ведомства Игорь Артемьев.

«В России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Поэтому если кто-то хочет 12 тысяч [рублей], а это лекарство будет на рынке, условно Польши или Казахстана, стоить 20 рублей, то [и в России] оно будет стоит 20 рублей», — приводит ТАСС слова Артемьева.

Он добавил, что ведомство будет использовать метод сравнительных характеристик, поскольку аналогичные лекарства производятся и в других странах. ФАС, по его словам, не допустит, чтобы препарат, который продается в «Польше или Казахстане за условные 20 или 1000 рублей» в РФ стоит 12 тысяч.

Ранее, как напоминает RT, генеральный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев заявил, что рекомендованная розничная цена препарата от COVID-19 «Арепливир» составит 12 320 рублей. ФАС направила запросы фармпроизводителям по поводу обоснованности цены на препарат.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...