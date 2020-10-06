Выяснилось, закроют ли границы РФ из-за второй волны коронавируса

В России стоит закрыть границы между регионами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Границы России с другими странами закрывать бессмысленно, потому что приток иностранцев не влияет на эпидемиологическую ситуацию в РФ. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев.

«Смысла в закрытии границ я не вижу никакого», — цитирует ТАСС Лукашева. По его словам, границы закрывали в марте, потому что в других странах заболеваемость была выше, чем в России. Он высказал мнение, что правильнее будет закрыть границы между регионами страны.

Лукашев добавил, что в РФ наблюдается серьезный рост заболеваемости и нужно соблюдать меры безопасности. Он подчеркнул, что путешествия по России сейчас опасны и могут вызвать скачки заражений.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков высказал мнение, что число заболевших коронавирусом в РФ будет расти еще несколько недель, передает «Национальная служба новостей». По словам эксперта, коронавирус не исчезнет полностью.