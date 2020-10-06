В Екатеринбурге элитную гимназию отправили на карантин

Детей отправили учиться по домам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге с 8 октября на дистанционное обучение переведена гимназия №2 с углубленным изучением английского языка. Об этом URA.RU сообщили родители учеников. Информацию подтвердили в городском департаменте образования

«Гимназия переведена на дистанционное обучение на одну неделю. Это связано с заболеваемостью ОРВИ», — уточнила пресс-секретарь департамента Екатерина Катыхина.

По данным уральского полпредства, на 6 октября в Свердловской области полностью закрыты на карантин пять детских садов и 133 отдельные группы (из-за коронавируса — два детских сада и 62 отдельные группы, из-за ОРВИ — три детских сада и 71 отдельная группа). Также были закрыты 450 отдельных классов в школах (из-за коронавируса — 395 классов, из-за высокой заболеваемости ОРВИ — 55 классов). За последние сутки в регионе зафиксировано 179 новых случаев COVID-19.