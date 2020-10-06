06 октября 2020

В Екатеринбурге элитную гимназию отправили на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, обучение, урок, рюкзак, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники, школьный рюкзак
Детей отправили учиться по домам Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге с 8 октября на дистанционное обучение переведена гимназия №2 с углубленным изучением английского языка. Об этом URA.RU сообщили родители учеников. Информацию подтвердили в городском департаменте образования

«Гимназия переведена на дистанционное обучение на одну неделю. Это связано с заболеваемостью ОРВИ», — уточнила пресс-секретарь департамента Екатерина Катыхина.

По данным уральского полпредства, на 6 октября в Свердловской области полностью закрыты на карантин пять детских садов и 133 отдельные группы (из-за коронавируса — два детских сада и 62 отдельные группы, из-за ОРВИ — три детских сада и 71 отдельная группа). Также были закрыты 450 отдельных классов в школах (из-за коронавируса — 395 классов, из-за высокой заболеваемости ОРВИ — 55 классов). За последние сутки в регионе зафиксировано 179 новых случаев COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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