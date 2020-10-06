Свердловские политики добиваются особых условий в командировках

Председателю Общественной палаты Александру Левину компенсируют не только перелет бизнес-классом, но и проживание в номере «люкс» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Члены Общественной палаты Свердловской области смогут летать за границу бизнес-классом и жить в гостиничных номерах повышенной комфортности за счет бюджета региона. Как сообщил URA.RU депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, на заседании 8 октября областное правительство рассмотрит проект поправок в закон об Общественной палате.

В частности, речь идет об исполнении членом этого органа своих полномочий за пределами Российской Федерации. При этом областной бюджет компенсирует ему все расходы на проезд и проживание. «Для этого требуют изменить закон, чтобы перемещение осуществлялось если воздушным транспортом, то только по билету бизнес-класса, морским транспортом — в каюте „люкс“, по железной дороге — только в спальном вагоне», — сообщил Вячеслав Вегнер. Председатель Общественной палаты может рассчитывать на компенсацию двухместного гостиничного номера или номера повышенной комфортности. Для всех членов палаты размер суточных увеличивается со 100 до 200 рублей. Бюджет берет на себя расходы по оформлению загранпаспортов, виз и иных документов, уплате аэродромных и консульских сборов, оформлению обязательной медстраховки и так далее.

Председатель Общественной палаты Александр Левин в беседе с URA.RU заявил, что в документе идет речь только о снятии ограничений на командировку членов палаты за рубеж. «Мы не могли направить наших представителей даже в командировку в Костанай или Актюбинск в Казахстан, хотя нам это было нужно в рамках партнерских соглашений с казахскими коллегами. А командировать туда человека гораздо дешевле, чем, например, в Москву», — заявил Александр Левин. Он подчеркнул, что все расходы будут осуществляться в рамках сметы, выделяемой аппарату Общественной палаты, поскольку сами ее члены работают на неосвобожденной основе и бюджетных денег не получают.