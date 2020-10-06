Евгения Пашкова освободили в зале суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Экс-начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Евгений Пашков, который проходит по одному уголовному делу с экс-мэром Евгением Тефтелевым, покидает СИЗО. При этом ему запрещено общаться с Тефтелевым и свидетелями по делу. Такое решение вынес Центральный районный суд Челябинска 7 октября. В зале суда с Пашкова сняли наручники.

«Освободить из-под стражи в зале суда», — зачитала решение председатель Центрального райсуда Рамзия Лутфуллоева, перечислив список запретов. Пашков находился под стражей с 11 декабря 2019 года. Представитель гособвинения ходатайствовал о продлении срока содержания в СИЗО.

«Вину в предъявленном обвинении признаю частично. Имею жену и троих детей, мама передвигается только на коляске. Скрываться мне некуда и незачем. Прошу рассмотреть изменение меры пресечения до приговора, поскольку не знаю, смогу ли я еще увидеть маму», — заявил суду Пашков.

Адвокат пояснил, что мать его подзащитного из-за проблем со здоровьем не может приехать на свиданье к сыну. Сестра Пашкова, выслушав решение суда, расплакалась от радости. Все вместе сегодня уедут в Магнитогорск, где живет семья экс-чиновника.

Тефтелев и Пашков были задержаны ФСБ в декабре 2019 года. По версии следствия оба получили взятку от депутата гордумы Сергея Селещука. В оперативных данных фигурирует видеозапись. Как стало известно URA.RU от источника в силовых структурах, Пашков признал, что брал в руки деньги. Но по его словам он был лишь посредником в их передаче. Тефтелев в отличие от Пашкова вину признал полностью был выпущен под домашний арест и заключил досудебное соглашение. 8 октября экс-мэру уже могут вынести приговор.

Евгений Пашков частично признал вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU