Дмитрий Лошагин находится в ИК № 10 с начала 2019 года Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Модный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий десятилетний срок за убийство жены-фотомодели Юлии Прокопьевой, участвует в изготовлении мебели для губернатора ХМАО. Это стало известно после пресс-тура журналистов в ИК № 10, расположенную в Екатеринбурге.

«Мы сейчас выполняем заказы на мебель для аппарата губернатора ХМАО, школ города Сургута и Росгвардии из Кургана», — сообщил во время экскурсии цех, где производится мебель замначальника колонии Алексей Киршин. А ранее ГУФСИН по Свердловской области сообщало, что Лошагин в колонии трудоустроен на мебельное производство. Таким образом, и фотограф вносит свой вклад в изготовление мебели. Киршин уточнил, что вообще, 70% мебели идет в детские учреждения.

Редакция обратилась пресс-службу губернатора ХМАО с просьбой уточнить, какую именно мебель заказали в колонии. В пресс-службе попросили прислать запроси и пообещали ответить позже.

По данным ГУФСИН, ИК № 10 в 2020 году с государственными, муниципальными организациями и органами власти подразделениями получен портфель заказов на производство продукции для их нужд на общую сумму 270,4 млн. рублей. Из них на поставку товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд Свердловской области 95,2 млн. рублей.

В условиях эпидемии коронавируса ИК №10 не останавливала производство, и ни один человек в колонии не заболел. Хотя в других исправительных учреждениях области были случаи заболевания коронавирусом как среди заключенных, так и среди сотрудников ГУФСИН.

Дмитрий Лошагин был приговорен к 10 года заключения в 2015 году. Сидел в ИК № 54 в Новой Ляле. Из-за угроз изнасилования со стороны осужденных, в 2019 году Лошагина перевели в ИК № 10 в Екатеринбурге. В ближайшем будущем Лошагин попробует выйти из ИК — подаст просьбу о переводе его на принудительные работы при колонии-поселении.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU