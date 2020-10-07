Тюменский перевозчик без автобусов выиграл крупный господряд

ИП без автобусов заключил контракт на перевозку пассажиров за 24 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Ишимском районе (Тюменская область) лицензию на перевозку пассажиров получил индивидуальный предприниматель, в автопарке которого не было автобусов. Такую версию на правах анонимности с URA.RU озвучил источник, знакомый с данной ситуацией. По его словам, благодаря этому им был выигран контракт на сумму в 24 млн рублей.

«Когда в Ишиме конкурс по перевозке пассажиров выиграл ИП Сабаев, выяснилось, что у него не было автобусов», — сообщил источник. И отметил, что администрация города заключила разовый договор с АО «Ишимское ПАТП», дав предпринимателю возможность найти транспортные средства. «Отсюда появился вопрос, каким вообще образом эта компания получила лицензию на перевозку?» — интересуется инсайдер.

Разъяснение ситуации агентству дали в компании «Багира», директором которого является Сабиев. Там сообщили, что информация является недостоверной и у предпринимателя никогда не было проблем с автобусами. А причина, по которой был заключен временный контракт с АО «Ишимское ПАТП», совершенно иная. «В течение месяца ИП Сабаев не мог приступить к выполнению работы, так как районная администрация тянула время и не выдавала нам необходимых разрешений. Как только вся документация была получена, мы приступили к выполнению своих обязанностей», — пояснил представитель компании.

URA.RU не удалось получить комментарий от управления автодорожного надзора, где ООО «Багира» получила лицензию. По указанному контактному номеру сбрасывали трубку. Туда, а также в администрацию Ишима был отправлен письменный запрос.