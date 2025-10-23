Платные парковки хотят сделать еще в одном городе Тюменской области

«Любой турист несет высокую антропогенную нагрузку на наш город. И моя задача как градоначальника — сохранить пространство для того, чтобы им можно было комфортно пользоваться и не дать людям возможности испытывать проблем. Поэтому мы рассматриваем вопросы по платной парковке. В первую очередь, для того, чтобы в туристической зоне люди не бросали машины на целый день», — рассказал мэр Тобольска авторам программы «Диалоги о городе».