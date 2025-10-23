Платные парковки хотят сделать еще в одном городе Тюменской области
В туристической зоне Тобольска хотят брать деньги за парковку
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
В туристических зонах Тобольска хотят ввести платные парковки. Об этом журналистам рассказал глава города Петр Вагин.
«Любой турист несет высокую антропогенную нагрузку на наш город. И моя задача как градоначальника — сохранить пространство для того, чтобы им можно было комфортно пользоваться и не дать людям возможности испытывать проблем. Поэтому мы рассматриваем вопросы по платной парковке. В первую очередь, для того, чтобы в туристической зоне люди не бросали машины на целый день», — рассказал мэр Тобольска авторам программы «Диалоги о городе».
Он уточнил, что мэрия не планирует зарабатывать на платных парковках. Если они будут введены, то для того, чтобы сделать стоянки в туристической части города более свободными.
Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура планирует запретить платные парковки около учебных учреждений Тюмени. Соответсвующий законопроект внесен в областную думу Тюменской области.
