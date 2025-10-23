Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области нашли два очага смертельно опасной инфекции

В двух населенных пунктах Тюменской области введен карантин
23 октября 2025 в 19:31
Карантин был объявлен 23 октября

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В деревне Грачи Казанского округа и селе Денисово Исетского округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.

«В двух населенных пунктах Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Ограничения действуют в деревне Грачи Казанского муниципального округа, а также в селе Денисово Исетского муниципального округа. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве», — указано в публикации инфоцентра.

В населенных пунктах введен запрет на организацию ярмарок, выставок и других мероприятий, предполагающих перемещение и массовое скопление восприимчивых к заболеванию животных. Кроме того, запрещается вывоз зверей за пределы указанных территорий и их отлов для транспортировки в зоопарки.

Ранее URA.RU писало о том, что карантин по бешенству животных объявили в селе Окунево Бердюжского района. Это произошло 13 октября.

