Экономист сравнил падение рубля в 2020 году с девальвацией в 90-е

Экономические последствия пандемии коронавируса нанесли удар по благосостоянию граждан, как это происходило в 1990-е годы. Такое мнение выразил заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН, заслуженный экономист РФ Яков Миркин.
«1994, 1998, 2009, 2014, 2018, 2020 годы — это вспышки девальваций. Ножницы, прошедшиеся по нашим карманам», — написал он в колонке для «Российской газеты». По мнению Миркина, ни одна страна мира пока не вводит таких ограничений из-за коронавируса, как весной. Ни одна экономика мира не способна выдержать таких ограничений больше двух трех месяцев, отметил он.
Если вторая волна коронавируса нанесет большой удар, то ВВП России осенью упадет на 8-12%, прогнозирует экономист. Падение в промышленности по сравнению с 2019 годом составит 10%, в сфере транспорта — 9-10%, в сфере услуг — 20-25%. При этом в сфере медикаментов и медтоваров рост составит от 17 до 20%, а область продовольствия вырастет на 5-7%.
В 2020 году Россия продолжает поставлять топливо ЕС и Китаю, имеет урожай зерна в 120 миллионов тонн, написал экономист. Кроме того, экспорт товаров по стоимости в 2020 году упал на 25%, однако он на несколько десятков миллиардов долларов больше импорта. Это дает РФ возможность покупать за границей необходимые товары. Эти факторы, отмечает Миркин, дают РФ преимущество в сложившейся ситуации.
Подписывайтесь на URA.RU в