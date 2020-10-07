Тихановская отреагировала на ее розыск в России

Белорусский политик и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская не знает, что находится в розыске в России. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Белсат».
«Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, тем более в России. У меня был слишком насыщенный график, пока я такой новости не слышала», — сказала Тихановская.
Ранее, как напоминает RT, стало известно, что Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ. Основанием является уголовное дело. О какой статье идет речь, не уточняется.
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