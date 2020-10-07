07 октября 2020

Тихановская отреагировала на ее розыск в России

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Светлана Тихановская, тихановская светлана
Светлана Тихановская не в курсе ее розыска в России Фото: Sergei Grits, AP/TASS
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Протесты в Белоруссии

Белорусский политик и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская не знает, что находится в розыске в России. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Белсат».

«Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, тем более в России. У меня был слишком насыщенный график, пока я такой новости не слышала», — сказала Тихановская.

Ранее, как напоминает RT, стало известно, что Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ. Основанием является уголовное дело. О какой статье идет речь, не уточняется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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