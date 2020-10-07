07 октября 2020

РБК: из Минцифры РФ уйдет противник закона об оскорблении власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиа-форум ОНФ
Алексей Волин покинет Минцифры РФ, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ближайшее время из Министерства цифрового развития РФ уйдет замглавы Алексей Волин, который курирует интернет и медиа-отрасль. Об этом журналистам рассказали сразу несколько информированных источников.

Первым об увольнении Волина сообщил CNews со ссылкой на близкого к ведомству собеседника. Позже эту информацию подтвердили два источника РБК. «В пресс-службе Минцифры сообщили, что все кадровые решения публикуются на портале правовой информации Правительства. Алексей Волин отказался от комментариев», — пишет CNews.

Волин занял свой пост в 2012 году. После прихода в министерство он стал курировать вопросы медиа-отрасли и интернета, а также участвовал в разработке сети цифрового эфирного телевидения в России. Когда в 2019 году в стране шло обсуждение закона о наказании за оскорбление власти в интернете, замминистра был против. Он говорил, что у граждан есть конституционное право свободно высказывать свое мнение. «Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», — говорил Алексей Волин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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