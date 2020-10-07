РБК: из Минцифры РФ уйдет противник закона об оскорблении власти

В ближайшее время из Министерства цифрового развития РФ уйдет замглавы Алексей Волин, который курирует интернет и медиа-отрасль. Об этом журналистам рассказали сразу несколько информированных источников.
Первым об увольнении Волина сообщил CNews со ссылкой на близкого к ведомству собеседника. Позже эту информацию подтвердили два источника РБК. «В пресс-службе Минцифры сообщили, что все кадровые решения публикуются на портале правовой информации Правительства. Алексей Волин отказался от комментариев», — пишет CNews.
Волин занял свой пост в 2012 году. После прихода в министерство он стал курировать вопросы медиа-отрасли и интернета, а также участвовал в разработке сети цифрового эфирного телевидения в России. Когда в 2019 году в стране шло обсуждение закона о наказании за оскорбление власти в интернете, замминистра был против. Он говорил, что у граждан есть конституционное право свободно высказывать свое мнение. «Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», — говорил Алексей Волин.
Подписывайтесь на URA.RU в