В Росстате пересчитают смерти от коронавируса

В Росстате скорректируют данные по количеству смертей в 2020 году. Об этом заявил глава ведомства Павел Малков.
Руководитель Росстата сообщил, что в период с мая по июль в России выросла смертность. Связывают это с COVID-19. «Умирают в том числе люди, которые без коронавируса из-за тяжелых хронических заболеваний умерли бы на несколько месяцев позже. Это тоже отражается на кривой смертности и в дальнейшем может немного скорректировать ее в меньшую сторону», — рассказал Малков в интервью «Известиям». Он добавил, что пока нельзя спрогнозировать, что будет с рождаемостью. Малков не исключает, что она может вырасти на фоне пандемии.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что смертность от коронавируса в стране составляет 1,5%. Это один из самых низких показателей в мире, передают «Дни.ру». Президент объяснил это гибкой системой здравоохранения в стране, а также хорошей подготовкой медицинских работников. В самом Росстате сообщают, что население в РФ уменьшается последние два года. А в 2020 году Россию ждет рекордное сокращение населения.
Подписывайтесь на URA.RU в