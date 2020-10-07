07 октября 2020

В Росстате пересчитают смерти от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган , люди, клумба
В Росстате выяснят причины смертности в период с мая по июль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Росстате скорректируют данные по количеству смертей в 2020 году. Об этом заявил глава ведомства Павел Малков.

Руководитель Росстата сообщил, что в период с мая по июль в России выросла смертность. Связывают это с COVID-19. «Умирают в том числе люди, которые без коронавируса из-за тяжелых хронических заболеваний умерли бы на несколько месяцев позже. Это тоже отражается на кривой смертности и в дальнейшем может немного скорректировать ее в меньшую сторону», — рассказал Малков в интервью «Известиям». Он добавил, что пока нельзя спрогнозировать, что будет с рождаемостью. Малков не исключает, что она может вырасти на фоне пандемии.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что смертность от коронавируса в стране составляет 1,5%. Это один из самых низких показателей в мире, передают «Дни.ру». Президент объяснил это гибкой системой здравоохранения в стране, а также хорошей подготовкой медицинских работников. В самом Росстате сообщают, что население в РФ уменьшается последние два года. А в 2020 году Россию ждет рекордное сокращение населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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