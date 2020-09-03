Россию ждет рекордное сокращение населения

Рождаемость в России сокращается, а смертность растет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В текущем году численность населения России может рекордно сократиться — на 340 тысяч человек. Это самый большой показатель за последние 14 лет. Об этом заявил заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко.

Он отметил, что численность населения зависит от трех составляющих: рождаемости, смертности и миграции. По данным демографов, в этом году по всем направлениям показатели окажутся хуже, чем в предыдущие годы. По информации Росстата, в первом полугодии число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. Смертность возросла на 3,1%, рождаемость снизилась на 5,4%.

По мнению демографов, в этой ситуации население может расти исключительно за счет мигрантов, но их из-за закрытия границ стало значительно меньше. Поток иностранцев сократился почти в три раза. «В 2019 году миграция добавила к постоянным жителям России 230 000 человек, но естественная убыль, составившая 317 000 человек, перекрыла этот позитивный результат. Оценки миграционного прироста за I и II кварталы 2020 года дают основания предположить, что в год коронавирусной пандемии он будет заметно ниже и составит в лучшем случае 80 000 человек», — говорит заявил Денисенко газете «Ведомости».

Население страны уменьшается последние два года. В январе 2020 года Росстат зафиксировал уменьшение численности населения России на 35 тысяч человек по сравнению с началом 2019. Для улучшения демографической ситуации в России Путин предложил ввести дополнительные меры поддержки семей. В частности, маткапитал в размере более 400 тысяч рублей можно будет получить при рождении первого ребенка.

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