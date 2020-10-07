Медики вынуждены использовать самодельное оборудование Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Нижнего Тагила Михаил Козлов показал, какое оборудование используют в городской инфекционной больнице. Михаил рассказал URA.RU, что из-за нехватки оборудования медики вынуждены проявлять изобретательность.

«В сентябре я переболел коронавирусом. Меня лечили в отделении на пятом этаже инфекционной больницы Нижнего Тагила. Хочу поделиться и показать всей стране, как обеспечена наша медицина аппаратами для кислородных масок. Медики работают на износ, к ним только благодарность. А мне хотелось бы узнать, кто украл деньги, выделенные на закупку кислородных аппаратов. Я написал об этом на сайт президенту Владимиру Путину», — говорит Михаил Козлов.

По словам Михаила, в отделении не хватает кислородных аппаратов. «Я разговаривал с врачами и медсестрами, они рассказали, что есть кислородные маски, а специальных емкостей для увлажнения кислорода мало. Раз принесли заводской аппарат, так его нельзя было использовать — диаметр отверстия был тоньше иглы. Пришлось ее ковырять, расширять», — говорит Михаил.

После выписки Михаил посмотрел в интернете устройство кислородного аппарата и изготовил десять самодельных из обычных пластиковых бутылок. «Медсестры с благодарностью приняли мой скромный подарок, теперь используют», — добавил Михаил.

В министерстве здравоохранения Свердловской области заявили URA.RU, что нехватки кислородных аппаратов нет. Главврач инфекционной больницы Нижнего Тагила Марина Холманских прокомментировала URA.RU видео: «Судя по кадрам в палате видно, что она обеспечена кислородной разводкой. На момент съемки вышла из строя так называемая банка Боброва. Для обеспечения лечебного процесса в интересах пациента было сделано временное приспособление. В настоящее время всё оборудование работает в штатном режиме. Неполадки устранены».

Такие самодельные аппараты пациент подарил медикам Фото: Михаил Козлов

Фото: Михаил Козлов

Фото: Михаил Козлов